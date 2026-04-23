「ヤンキー先生」として注目を集めた元文部科学副大臣の義家弘介氏が、最新ショットとともに近況を伝えた。２３日までに自身のインスタグラムを更新。約１か月ぶりの投稿となった。「原因不明の体調不良から１ヶ月…やっと。やっと、完全回復！」と体調不良だったと告白。「桜は完全に見逃しちまったけど、ツツジはギリギリセーフ」とつづり、道端の椅子に腰かけ、白いツツジと撮影した。フォロワーからは「義家先生の更新が