「ヤンキー先生」として注目を集めた元文部科学副大臣の義家弘介氏が、最新ショットとともに近況を伝えた。

２３日までに自身のインスタグラムを更新。約１か月ぶりの投稿となった。「原因不明の体調不良から１ヶ月…やっと。やっと、完全回復！」と体調不良だったと告白。「桜は完全に見逃しちまったけど、ツツジはギリギリセーフ」とつづり、道端の椅子に腰かけ、白いツツジと撮影した。

フォロワーからは「義家先生の更新が無く、体調不良だったのですね… 季節の変わり目もあったりで、身体の不調でしょうか」「そうでしたか。復活されてよかったです！」と心配する声が寄せられた。

義家氏は高校教師時代に「ヤンキー先生」として注目を集め、２００３年に「ヤンキー母校に帰る」がドラマ化され、大ヒットとなる。横浜市教育委員を経て２００７年に参院議員に初当選。１２年に衆院に転じ、法務副大臣や衆院文部科学委員長なども務めた。２４年１０月の衆院選で落選し、２５年３月末で政界を引退した。最近はイケオジに激変した姿が話題に。この日もデニムのセットアップに、眼鏡、ヒゲ、金色のネックレスと派手なビジュアルを披露した。