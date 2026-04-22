武道キャスターきょう、となみチューリップフェアが開幕しました。私も会場で取材しましたが、予想よりも開花が進んでいて美しいチューリップを楽しむことができました。聞くところによるとチューリップの花は夜になると閉じるそうです。不思議ですよね。平島気象予報士実はこれ、しっかりとした理由があるんです。チューリップが開いたり閉じたりするのは、主に「気温や日差しの変化」が理由です。