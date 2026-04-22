全国で進められている下水道管の調査で、石川県内では金沢市、小松市、かほく市の合わせて63メートルで、速やかな対策が必要な腐食などが見つかりました。金子 恭之 国交相：「大規模陥没が発生しやすい下水道管路から、優先度をつけて『全国特別重点調査』を実施してまいりました」国土交通省が公表した今年2月末時点の調査結果によると、金沢市の38メートル、小松市の17メートル、かほく市の8メートルが