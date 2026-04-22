東京ドームからの発表です。【映像】東京ドームからの発表「東京ドームシティアトラクションズ「フライングバルーン」における従業員死亡事故に関するお詫び2026年4月21日 午前11時50分頃、「東京ドームシティアトラクションズ」内の遊戯機器「フライングバルーン」において、定期点検作業中の弊社従業員1名が搬器に挟まれる事故が発生いたしました。救出作業後、当該従業員は病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されまし