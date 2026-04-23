俳優・杉咲花の母で、歌手やキャンドルアーティストとして活動するチエ・カジウラが22日、Instagramを更新。娘と京都旅行を満喫する様子を披露し、注目を集めている。【映像】杉咲花の幼少期や親子ショット（複数カット）1994年に歌手デビューしたカジウラ。翌年にはTVアニメ「マクロス7」のエンディングテーマも担当。2014年からはWEBショップをオープンし、キャンドルアーティストとしても活躍している。Instagramでは、娘