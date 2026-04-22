21日、長野県軽井沢町にある別荘の敷地内で木の伐採作業をしていた男女2人が落下してきた木に当たり、死亡する事故がありました。警察と消防によりますと21日正午ごろ、「伐採した木が当たって2人が倒れている」と消防に通報がありました。この事故で造園業の中倉民男さん（78）と、造園業手伝いの高荑裕子さん（53）が意識のない状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。2人は木の伐採作業中、落下し