【第18話】 4月22日 公開 第18話を読む 【拡大画像へ】 小学館は4月22日、ゆりかわ氏によるマンガ「はじめてのセフレ」第18話をやわらかスピリッツにて公開した。 第18話では、清貴と環がそれぞれ家族と正月を過ごす。清貴は両親との、環は妹との会話から、互いの曖昧な関係を自覚して……。 「はじめてのセフレ」のページ (C)ゆりかわ／小学館