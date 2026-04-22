◇NBAプレーオフ1回戦・第2戦レイカーズ101ー94ロケッツ（2026年4月21日クリプト・ドットコム・アリーナ）レイカーズの八村塁（28）が21日（日本時間22日）、西プレーオフ（PO）1回戦第2戦の本拠地ロケッツ戦に先発出場。豪快なアリウープダンクや3本の3Pシュートなど13得点の躍動。チームも前半からのリードを守り切って2連勝を飾った。この日もスタメンに名を連ねた八村。第1Qは得点を奪えず残り1分14秒でベンチに下が