高橋一生が主演するドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）の第2話が21日に放送され、英人（高橋）と光誠（高橋／2役）の元秘書・英梨（横田真悠）の繋がりが明らかになると、ネット上には驚きの声が相次いだ。【写真】英人とまさかの繋がりがあった光誠の秘書・英梨（横田真悠） 『リボーン』第2話より本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠が、ある日突然、時代を遡った201