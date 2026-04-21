◆パ・リーグ日本ハム３―１楽天（２１日・エスコンフィールド）楽天は日本ハムに競り負け、２連敗になった。開幕から４戦４勝を目指して先発した楽天の荘司は、序盤から１５０キロを超える直球にスプリットやカットボールを交えて三振を量産。しかし、３回にレイエスに左前適時打を許して先制点を献上すると、同点に追いついた直後の４回には奈良間と水野に連続適時打を浴びて２点のビハインドを負った。７回を投げて８安打