人気アニメ『機動警察パトレイバー』シリーズの完全新作『機動警察パトレイバー EZY File 1』（5月15日劇場公開）の完成披露舞台あいさつが23日、都内で行われ、久我十和役の上坂すみれ、天鳥桔平役の戸谷菊之介、斯波繁男（シバシゲオ）役の千葉繁、出渕裕監督が登壇。上坂が作中で気づかず放ったアドリブを指摘され困惑する一幕があった。【全身ショット】鮮やかなワンピースで登場した上坂すみれもともとパトレイバーファン