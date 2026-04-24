元野良の黒猫が幸運をくれた！ 画像はイメージです 「招き猫」が示すように、猫はときに幸運を呼び寄せてくれます。台湾と中国で起きた「当たりくじを呼ぶ猫」の実話をご紹介しましょう。 台湾の台中市に住む兄弟が、路上で見かけた野良猫を飼い始めました。そんなある日、この猫をつれて買いに行った宝くじが100万台湾ドル（約496万円）の賞金を当てるという幸運に巡り合ったのです。 ある日兄が朝陽