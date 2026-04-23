Image: Apple ジョン・ターナスってどんな人？これまでAppleのCEOをやってきた人の名前、3名挙げられますか？ スティーブ・ジョブスとトム・クックはすぐに出てくるでしょう。もう一人は、ジョン・スカリーとかですかね？マイケル・スピンドラーがいるじゃないかと思った皆さん、なかなかです。そう、Appleには、みなさんが思っている以上に印象の薄いCEOが結構多くいたんです。9月にティム