23日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、首位・ヤクルトについて言及した。ヤクルトは同日の広島戦、0−0の5回にサンタナの2ランで先制すると、先発・高梨裕稔が6回途中まで抑え、その後は荘司宏太、廣澤優、清水昇、キハダの完封リレーで勝利。ヤクルトは12球団最速で貯金『10』に到達した。番組MCの野村弘樹氏が、「ヤクルトが強いですね」と話すと、笘篠氏は「しっかりと主砲の