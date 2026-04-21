元放送作家・鈴木おさむ氏（53）が21日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、今月1日から導入された自転車の青切符制度について言及した。 対象となる自転車の違反行為は113項目。16歳以上の運転者を対象に、違反した場合には青切符を切られる。主な違反金は、スマートフォンを操作しながらの運転には1万2000円、信号無視や道路の逆走、危険回避の場合などを除く歩道通行は6000円、傘差しや周囲の音が聞こえない状況でのイ