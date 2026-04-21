寿司チェーンのスシローは4月22日より、「クラシックプリンパフェ」と「生チョコ風モンブラン」を全国のスシロー店舗にて販売開始する。専属パティシエが手がける“SUSHIRO Cafe”の新作として、昭和レトロな味わいと濃厚なカカオスイーツを提案する。【画像を見る】「クラシックプリンパフェ」と「生チョコ風モンブラン」の画像を見る〈クラシックプリンパフェ〉スシロー定番の「クラシックプリン」を丸ごと1個使用した、プリンが