【スシロー】昭和レトロ“かため食感”の懐かしプリンを主役にした新作スイーツ発売、モンブランも登場

寿司チェーンのスシローは4月22日より、「クラシックプリンパフェ」と「生チョコ風モンブラン」を全国のスシロー店舗にて販売開始する。専属パティシエが手がける“SUSHIRO Cafe”の新作として、昭和レトロな味わいと濃厚なカカオスイーツを提案する。

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〈クラシックプリンパフェ〉

スシロー定番の「クラシックプリン」を丸ごと1個使用した、プリンが主役のパフェ。昔ながらのかため食感が特徴で、カスタードのコク深い味わいにミルクアイスやカラメルソースを合わせた。

価格:税込380円〜

販売期間:2026年4月22日(水)〜5月10日(日)

販売予定総数:48万食(完売次第終了)

〈生チョコ風モンブラン〉

カカオの香りとコクを楽しめるモンブラン。センターのホイップクリームにはチョコチップを加え、仕上げにココアパウダーをトッピングした。

価格:税込280円〜

販売期間:2026年4月22日(水)〜5月10日(日)

販売予定総数:27万食(完売次第終了)

〈販売概要〉

・販売店舗:全国のスシロー店舗

※「スシロー To Go」「京樽･スシロー」は対象外

・店舗により価格が異なる

・いずれも持ち帰り不可

・販売状況により期間延長の可能性あり

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