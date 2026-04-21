イ・ジフンの日本人妻であるアヤネさんが、妊娠中の近況を明かした。アヤネさんは4月20日、自身のSNSで「最近つわりがひどく、とてもつらいですが、家族の助けを借りながら何とか一日一日を乗り越えています」と近況を伝えた。【写真】イ・ジフン＆アヤネさん、日本でのラブラブ挙式続けて「私の場合はいわゆる“食べづわり”のようでそうでもなくて…。しかも、つわりの薬を飲むと副作用で強い無気力や眠気が一気に押し寄せ、日常