「日常生活が難しく…」14歳年上の韓国俳優と結婚した日本人妻、第2子妊娠中の苦悩を吐露

イ・ジフンの日本人妻であるアヤネさんが、妊娠中の近況を明かした。

アヤネさんは4月20日、自身のSNSで「最近つわりがひどく、とてもつらいですが、家族の助けを借りながら何とか一日一日を乗り越えています」と近況を伝えた。

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続けて「私の場合はいわゆる“食べづわり”のようでそうでもなくて…。しかも、つわりの薬を飲むと副作用で強い無気力や眠気が一気に押し寄せ、日常生活が難しくなります。何か食べたいものがあるわけでもないのに、空腹になると吐きそうで、でも食べたいものもなく、食べてもすっきりしないんです」と長文でつづり、第2子妊娠中につわりで苦しい日々を過ごしていることを明かした。

さらに「まだ安定期ではないため、気軽に食べることにも気を遣っており、自分の体調よりもお腹の子を守ることを優先して頑張っています」と付け加えた。

（写真＝アヤネさんInstagram）イ・ジフン（左）とアヤネさん

また「妊娠中なのになぜ食事制限をしているのかとよく聞かれる」とし、「以前流産した際は漢方医院に通っていなかったが、その後再び通うようになり、今回は妊娠を維持できている。体質に合った食事を守ることが大切だと思い、食べられないものが少し多いだけ」と説明した。

なお、アヤネさんは2021年に14歳差を乗り越えてイ・ジフンと結婚。現在は第1子の娘を育てており、今月15日に第2子の妊娠を発表した。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・ジフン プロフィール

1979年3月27日生まれ。1996年に『Rhythm Paradise』でソロアーティストデビュー。映画『高校教師、恋の教育実習2』、ドラマ『チャン・ヨンシル 〜朝鮮伝説の科学者〜』『Oh My 金雨』などに出演し、俳優としても活動している。2021年に14歳年下の日本人女性アヤネさんと結婚、2024年に娘を授かり父となった。