BIGBANGのSOL（テヤン）が、デビュー20周年を前に嬉しいニュースを伝えた。4月20日、所属事務所THE BLACK LABELは公式SNSを通じて、SOLの4thフルアルバム『QUINTESSENCE』のカバーイメージを公開し、5月18日にカムバックすることを発表した。【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”『QUINTESSENCE』は、2023年4月にリリースされた2nd EP『Down to Earth』以来、約3年ぶりの新作となる。フルアルバムとしては約9年ぶりとな