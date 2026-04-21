PKでゴールを決めた浦和GK田北雄気Jリーグ最初の公式大会は、1992年秋に開催されたナビスコカップだ。あれから今季で35年目。Jリーグの公式戦でGKが得点した例は過去に10度あるが、PKで決めたゴールは浦和レッズ・田北雄気の1度だけ。1996年の横浜フリューゲルス戦での得点は、GKによる第1号でもあった。Jリーグが始まった1993年、浦和にはともに元日本代表の名取篤や田中真二ら浦和市で生まれた選手が7人いた。1992年に日本サ