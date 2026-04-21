カレー専門チェーンの絶対王者「カレーハウスCoCo壱番屋」（以下、ココイチ）の様子がおかしい。「カレーはココイチ」と豪語する絶対的なファンたちを抱えながら、ここ最近の値上げと値上げ幅の高さからか、客離れが止まらないのだ。それに伴って業績も苦しい状況が続いている。外食チェーンにとって、客数の減少は営業基盤の脆弱化を意味する。仮に値上げによる客単価の上昇で、その場の売り上げは確保できても、長期的に見れば、