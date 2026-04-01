ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。選考期間トップの勝率を残した池田が的確なSとターンで突き放す。タッグを組む57号機は実績十分。隣がF2中辻で壁がない？それでも問題にしない。桐生周年Vと勢いに乗る白井が捲り、捲り差し緩急自在に。中島がソツなく回してバック好位置へ。守田も活発Sを放って襲いかかる。＜1＞池田浩二回転が上がっていて、そこは