ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」が開幕する。注目は12Rドリーム戦だ。

選考期間トップの勝率を残した池田が的確なSとターンで突き放す。タッグを組む57号機は実績十分。隣がF2中辻で壁がない？それでも問題にしない。桐生周年Vと勢いに乗る白井が捲り、捲り差し緩急自在に。中島がソツなく回してバック好位置へ。守田も活発Sを放って襲いかかる。

＜1＞池田浩二 回転が上がっていて、そこはいいかな。班では似たような感じで下がることはない。ここ2節はエンジンを出せていないので、リズムを上げていきたい。

＜2＞中辻崇人 ペラだけ調整して特訓へ。乗り心地というか回転の上がりづらさがあった。ただ、ダッシュのスタートは少し伸びていく感じはあります。

＜3＞白井英治 何もせずにそのまま特訓に行って、悪いとは思わなかった。エンジン音とかそのあたりに違和感はない。班での比較は分かりづらかったが、一緒くらい。

＜4＞中島孝平 特訓は何もしていない。乗りにくさがありました。行き足と起こしは多少は鈍い。班での比較は分からないけど、普通くらい。ダッシュのスタートは分からなかったです。

＜5＞守田俊介 下がったりすることはなかったけど、前操者のコメント通り普通。行き足や起こしに違和感がないから、合格といえば合格かな。

＜6＞菊地孝平 みんなと同じくらいで普通。回転は上がっていた割に直線も下がらない。スタートはしやすい。進入はピット離れ次第も自分からは動かない。