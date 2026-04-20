ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月20日の放送に政治ジャーナリストの角谷浩一が出演。配信番組「ABEMA Prime」（ABEMA）にて、自民党の門（かど）ひろこ衆議院議員が「国会に集まってペンライトを振っても政権は変わらない」「ごっこ遊びにしか見えない」といったこ