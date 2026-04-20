【モデルプレス＝2026/04/20】AKB48の平田侑希が4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開した。【写真】23歳AKBメン「スタイルレベチ」超ミニ丈◆平田侑希、ミニスカオフショット公開18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」への出演を報告した平田は「素敵なお洋服を着て歩けて幸せです」とコメントし、オフショットを複数枚投稿。頭に黒い大き