AKB48メンバー、美脚際立つミニスカコーデ「ガルアワ」オフショットに絶賛の声「スタイルレベチ」「さすがの着こなし」
【モデルプレス＝2026/04/20】AKB48の平田侑希が4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開した。
【写真】23歳AKBメン「スタイルレベチ」超ミニ丈
18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」への出演を報告した平田は「素敵なお洋服を着て歩けて幸せです」とコメントし、オフショットを複数枚投稿。頭に黒い大きなリボンをつけ、アーガイル柄のノースリーブトップスと黒いミニスカート姿でスラリとした美しい脚を見せている。
また、アイドルグループ・JamsCollection（ジャムズコレクション）の水瀬さらら、元NMB48の山本望叶との2ショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「最強に可愛い」「さすがの着こなし」「モノトーンコーデすごく似合ってる」「スタイルレベチ」「びっくりする脚の長さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳AKBメン「スタイルレベチ」超ミニ丈
◆平田侑希、ミニスカオフショット公開
18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」への出演を報告した平田は「素敵なお洋服を着て歩けて幸せです」とコメントし、オフショットを複数枚投稿。頭に黒い大きなリボンをつけ、アーガイル柄のノースリーブトップスと黒いミニスカート姿でスラリとした美しい脚を見せている。
◆平田侑希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最強に可愛い」「さすがの着こなし」「モノトーンコーデすごく似合ってる」「スタイルレベチ」「びっくりする脚の長さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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