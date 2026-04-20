平田侑希（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/04/20】AKB48の平田侑希が4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿のオフショットを公開した。

【写真】23歳AKBメン「スタイルレベチ」超ミニ丈

◆平田侑希、ミニスカオフショット公開


18日に開催されたファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」への出演を報告した平田は「素敵なお洋服を着て歩けて幸せです」とコメントし、オフショットを複数枚投稿。頭に黒い大きなリボンをつけ、アーガイル柄のノースリーブトップスと黒いミニスカート姿でスラリとした美しい脚を見せている。

また、アイドルグループ・JamsCollection（ジャムズコレクション）の水瀬さらら、元NMB48の山本望叶との2ショットも披露している。

◆平田侑希の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「最強に可愛い」「さすがの着こなし」「モノトーンコーデすごく似合ってる」「スタイルレベチ」「びっくりする脚の長さ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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