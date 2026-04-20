20日朝7時半ごろ、石川県かほく市ののと里山海道下り線で、車5台が絡む事故がありました。この事故で2人が病院に搬送されましたが、命に別条はないということです。事故があったのは、石川県かほく市の、のと里山海道下り線、白尾インターチェンジ近くで、20日午前7時半ごろ「里山海道で事故がありました」と警察に通報がありました。この事故には車5台が絡み、最初に追い越し車線を走っていた乗用車にトラックが追突。それ