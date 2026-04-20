志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分放送）の第2話が19日に放送。桃子（仁村紗和）の記憶に驚きの声が集まっている。【写真】「美しすぎる」ミンソク（志尊淳）＆拓人（京本大我）のサシ飲み本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。桃子は落