はるな愛、ロマンス詐欺に引っかかった過去を告白「“君のお金が心配だ”って言われて…やさしいなって」
タレント・はるな愛（53）が19日までに更新されたYouTubeチャンネル「蘇る細木数子」にゲスト出演し、まさかのエピソードを明かす場面があった。
「バーチャルで再現した細木数子さんに鑑定してもらう」という企画に参加したはるな。そこで細木さんから「あんた男を見る目がないだろ。今で言うと、国際ロマンス詐欺に引っかかりそうなタイプだから」と指摘されると「引っかかりました、私」と苦笑する。
台湾人男性とやりとりをしていたといい、突然相手が「君のお金が心配だ。君のお金を僕が守っていく」と言い始めたというが、はるなは「やさしいな、と思って」と告白。ある日コメンテーターとして出演した番組で、まさに国際ロマンス詐欺を取り上げていたといい「これ、全部私に当てはまる…」とようやく不審に思い始めたという。
「次のときにメッセージで“国際ロマンス詐欺じゃないですよね?”って送ったんですよ。そしたら逆ギレで、すっごい長文を送ってきて。“君のことを思ってるのに。なんだよ、そんなこと言って!”みたいな。それから音信不通だよね〜」と明かすと、細木さんは「あんたも馬鹿野郎だね!」と喝を入れていた。