老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、昭和51年生まれで厚生年金に30年加入している人が、今後65歳まで働いた場合の年金の目安について解説します。Q：昭和51年生まれで厚生年金30年加入。65歳まで働く