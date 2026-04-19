昭和51年生まれ・厚生年金30年加入。65歳まで働くと年金はいくらもらえる？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、昭和51年生まれで厚生年金に30年加入している人が、今後65歳まで働いた場合の年金の目安について解説します。
つまり、厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金に加えて、加入期間や給与水準に応じた老齢厚生年金を受け取ることになります。この仕組みを知っておくと、ご自身の年金額の目安を考えやすくなります。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間（480カ月）保険料を納めると満額が受け取れます。2026年度（令和8年度）の満額は年額84万7300円です。未納や未加入の期間がある場合は、その分減額されます。
一方、老齢厚生年金は、厚生年金に加入した期間と給与水準（標準報酬月額など）によって決まります。給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる金額は増えます。
参考として、2026年度の「標準的な年金額」は月額約23万7279円とされています。これは、平均的な収入（平均標準報酬額45.5万円）で40年間働いた夫の老齢厚生年金に、夫婦2人分の老齢基礎年金（満額）を含めたモデルケースです。
相談者の場合、現在すでに厚生年金の加入期間が30年あり、今後65歳まで働くと仮定すると、加入期間は最長で45年程度になる可能性があります。給与水準がモデルケースと同程度であれば、それに近い、あるいはそれ以上の年金額になることも考えられます。
ただし、実際の年金額はこれまでの収入や今後の働き方によって大きく変わるため、具体的な金額を一律に示すことはできません。
確実に見込み額を知るには、次の方法で確認するのがおすすめです。
・ねんきん定期便（毎年送付）……加入記録や年金見込み額の目安が確認できます
・ねんきんネット……最新の加入記録の確認や将来の年金額のシミュレーションができます
これらを活用して、ご自身の条件に合った年金見込み額を把握しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、昭和51年生まれで厚生年金に30年加入している人が、今後65歳まで働いた場合の年金の目安について解説します。
Q：昭和51年生まれで厚生年金30年加入。65歳まで働くと年金はいくらもらえますか？「昭和51年生まれです。これまで厚生年金に30年加入しています。今後65歳まで働いた場合、どのくらい年金を受け取れるのでしょうか？」（匿名）
A：年金額は個人差が大きいため、ねんきん定期便やねんきんネットでの確認が確実です公的年金は、1階部分にあたる「老齢基礎年金」と、会社員や公務員など厚生年金に加入していた人が上乗せで受け取る2階部分の「老齢厚生年金」の仕組みになっています。
つまり、厚生年金に加入していた人は、老齢基礎年金に加えて、加入期間や給与水準に応じた老齢厚生年金を受け取ることになります。この仕組みを知っておくと、ご自身の年金額の目安を考えやすくなります。
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間（480カ月）保険料を納めると満額が受け取れます。2026年度（令和8年度）の満額は年額84万7300円です。未納や未加入の期間がある場合は、その分減額されます。
一方、老齢厚生年金は、厚生年金に加入した期間と給与水準（標準報酬月額など）によって決まります。給与が高く、加入期間が長いほど受け取れる金額は増えます。
参考として、2026年度の「標準的な年金額」は月額約23万7279円とされています。これは、平均的な収入（平均標準報酬額45.5万円）で40年間働いた夫の老齢厚生年金に、夫婦2人分の老齢基礎年金（満額）を含めたモデルケースです。
相談者の場合、現在すでに厚生年金の加入期間が30年あり、今後65歳まで働くと仮定すると、加入期間は最長で45年程度になる可能性があります。給与水準がモデルケースと同程度であれば、それに近い、あるいはそれ以上の年金額になることも考えられます。
ただし、実際の年金額はこれまでの収入や今後の働き方によって大きく変わるため、具体的な金額を一律に示すことはできません。
確実に見込み額を知るには、次の方法で確認するのがおすすめです。
・ねんきん定期便（毎年送付）……加入記録や年金見込み額の目安が確認できます
・ねんきんネット……最新の加入記録の確認や将来の年金額のシミュレーションができます
これらを活用して、ご自身の条件に合った年金見込み額を把握しておくと安心です。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)