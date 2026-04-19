[4.19 J1百年構想リーグ WEST第11節](パロ瑞穂)※16:00開始主審:中村太<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 1 シュミット・ダニエルDF 13 藤井陽也DF 31 高嶺朋樹DF 70 原輝綺MF 7 和泉竜司MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 19 甲田英將MF 22 木村勇大MF 27 中山克広FW 11 山岸祐也控えGK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスDF 44 森壮一朗MF 9 浅野雄也MF 17 内田宅哉MF 33 菊地泰智MF 41 小