名古屋vs福岡 スタメン発表
[4.19 J1百年構想リーグ WEST第11節](パロ瑞穂)
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 19 甲田英將
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 3 奈良竜樹
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 46 福島和毅
FW 22 藤本一輝
FW 27 道脇豊
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
※16:00開始
主審:中村太
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 7 和泉竜司
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 19 甲田英將
MF 22 木村勇大
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 2 野上結貴
DF 44 森壮一朗
MF 9 浅野雄也
MF 17 内田宅哉
MF 33 菊地泰智
MF 41 小野雅史
FW 30 杉浦駿吾
監督
ペトロヴィッチ
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
DF 37 田代雅也
MF 6 重見柾斗
MF 8 奥野耕平
MF 11 見木友哉
MF 25 北島祐二
MF 29 前嶋洋太
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 3 奈良竜樹
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 46 福島和毅
FW 22 藤本一輝
FW 27 道脇豊
FW 28 鶴野怜樹
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也