[4.19 J1百年構想リーグ WEST第11節](パロ瑞穂)

※16:00開始

主審:中村太

<出場メンバー>

[名古屋グランパス]

先発

GK 1 シュミット・ダニエル

DF 13 藤井陽也

DF 31 高嶺朋樹

DF 70 原輝綺

MF 7 和泉竜司

MF 14 森島司

MF 15 稲垣祥

MF 19 甲田英將

MF 22 木村勇大

MF 27 中山克広

FW 11 山岸祐也

控え

GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾

DF 2 野上結貴

DF 20 三國ケネディエブス

DF 44 森壮一朗

MF 9 浅野雄也

MF 17 内田宅哉

MF 33 菊地泰智

MF 41 小野雅史

FW 30 杉浦駿吾

監督

ペトロヴィッチ

[アビスパ福岡]

先発

GK 41 藤田和輝

DF 15 辻岡佑真

DF 16 岡哲平

DF 37 田代雅也

MF 6 重見柾斗

MF 8 奥野耕平

MF 11 見木友哉

MF 25 北島祐二

MF 29 前嶋洋太

MF 47 橋本悠

FW 7 碓井聖生

控え

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 3 奈良竜樹

DF 33 山脇樺織

DF 45 宮大樹

MF 46 福島和毅

FW 22 藤本一輝

FW 27 道脇豊

FW 28 鶴野怜樹

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也