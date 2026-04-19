NPBエンタープライズから驚きの発表がおこなわれたのは、4月17日のことだった。今季からオイシックスのCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）となった桑田真澄氏が、侍ジャパンU-12の日本代表監督に就任したのだ。“桑田ジャパン” の初陣は、8月9日から中国・杭州で開催される「第12回BFA U12アジア野球選手権」になりそうだ。桑田氏は身長174cmと、巨人に入団した1980年代中盤でも投手として小柄だったが、抜群のコントロ