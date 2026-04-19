タレント柳原可奈子（40）が18日までにインスタグラムを更新。脳性まひを公表している長女が、小学校に入学してから1週間が経過したことを報告した。柳原は「長女の入学から1週間付き添い登校給食の補助スクールバスの座席合わせなどなど目まぐるしく過ぎていきました」と近況をつづり、自身の近影をアップした。続けて「私も少しずつ緊張がとけてきて、本当に必要な荷物もわかってきました!!バギーにぶら下げる用のティッシ