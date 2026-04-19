フランス大統領夫妻を御所に招いて会食4月2日、両陛下はフランスのマクロン大統領夫妻を御所に招いて、昼食を共にした。「プライベートな空間である御所に招き、通訳すら交えず4人だけで会うのは非常に珍しい。陛下と大統領が会うのはこれで3回目なので、会話も弾んだことでしょう」（皇室担当記者）これからの「皇室の国際親善」'28年に日仏は外交関係樹立170周年を迎えるため、大統領は両陛下をフランスに招待したという。今年6