[4.18 J1百年構想リーグEAST第11節 横浜FM 1-2 川崎F 日産ス]J1百年構想リーグEASTは18日に第11節を行った。横浜F・マリノスと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが2-1で勝利した。9位の横浜FMは2試合連続の3失点で2連敗中。5位の川崎Fも複数失点が続くなか、両チームが勝ち点3を目指して“神奈川ダービー”に臨んだ。前半13分、川崎Fが決定機。左サイドからFWマルシーニョが攻め立て、さらに左のサイドライン際を走るDF三浦颯