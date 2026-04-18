いま、全国各地で、倒木の被害が相次いでいます。4月8日に福岡市内の公園で、翌日の9日には、東京の国立市にある駅前のロータリーで、どちらも桜の木が根元から倒れました。そして、この1か月ほどのうちに、5本もの木が倒れたのが東京・世田谷区の砧公園。一体、なぜ倒木が相次ぐのか。調べてみると、倒れた木には“ある共通点”がありました。【真相報道バンキシャ！】■公園の倒木事故うけ…動物園も樹木点検12日、バンキシャは