「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」が8月に開催「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」の開催が17日に発表された。フランスのハンドボール強豪クラブ、パリ・サン＝ジェルマン（PSG）が4年連続で来日。日本の「リーグH」に所属するジークスター東京と8月4日に、ネクスト日本代表と8月5日に東京・有明アリーナで対戦する。“ハンドボール界の銀河系軍団”が、今年も日本にやってくる