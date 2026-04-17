「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」が8月に開催

「パリ・サン＝ジェルマン ハンドボール ジャパンツアー2026」の開催が17日に発表された。フランスのハンドボール強豪クラブ、パリ・サン＝ジェルマン（PSG）が4年連続で来日。日本の「リーグH」に所属するジークスター東京と8月4日に、ネクスト日本代表と8月5日に東京・有明アリーナで対戦する。

“ハンドボール界の銀河系軍団”が、今年も日本にやってくる。

PSGは世界最高峰のリーグの一つであるフランス「スターリーグ」で11連覇中。今季も22戦21勝1分け（4月5日現在）と、無敗でリーグトップに位置している。この日はPSGの参加選手第一弾も発表され、「フランスの英雄」と呼ばれるルカ・カラバティッチ、身長2メートル7センチのカミル・シプシャク、絶対的司令塔のルック・スタインズらが名を連ねた。

ジークスター東京は同ツアーで23年からPSGと対戦。まだ勝利したことはないが、初対戦から27-36、29-31、35-36と着実に点差を縮めている。

この日、会見に出席した佐藤智仁監督は「今年も試合ができて光栄に思う。世界トップのパワー、スピード、スキル、インテリジェンスに触れることができるのは素晴らしい経験。日本のハンドボールファンにとっても素晴らしいビッグイベント。今年こそは勝利するために、一番いい準備をして臨みたい」と意気込んだ。

主将としてジークスター東京を引っ張る玉川裕康も「一選手として貴重な体験を嬉しく思う。自分たちはプロチームなので負けていい試合はない」と勝利にこだわる。昨年は1点差の惜敗。「今年は勝ち切ってPSGに『日本、強くなったな』ともう一回言わせるような試合を展開したい。個人的な目標だが、ハンドボールを知らない人に少しでも知ってもらえるような試合をしたい」と話した。

日本ハンドボール協会の金丸恭文会長は「ヨーロッパであれだけ人気のあるスポーツが、日本でなかなか浸透しない。まずは魅力を日本の皆様に伝えることが最重要課題」と訴えた。協会の財政難もあり、開催が危ぶまれた時期があったが「ぜひとも日本ハンドボールの発展に貢献したい、来日して良いプレーを見せたい」とPSG側からの熱望もあり、4年連続の開催が決まったという。

PSGは8月4日にジークスター東京、同5日にネクスト日本代表と対戦する。ネクスト日本代表は2002年から2006年生まれの若手有望株を中心にしたチーム編成になる予定。トニー・ジェローナ監督は「インターナショナルなチームと戦う機会はそこまで多くない。こうして機会を設けてもらえるのは非常に貴重」と重要性を説いた。

同ツアーは過去3年間、計6試合で4万5000人を超える観客を集めている。チケットは明日18日から、一般価格の10％オフとなる先行販売が開始。ツアー初の試みとしてPSGの練習見学ができる座席を販売するなど、特典にも工夫が凝らされている。夏休み中の開催で大学生料金2500円、小中高生料金はワンコインの500円。ファンはもちろん、未来を担う小学生から大学生、そしてハンドボールを初めて見る人がさらに増えることを願い、料金設定をしたという。



（THE ANSWER編集部）