バッタ研究で大きな成果を残した“バッタ博士”こと前野ウルド浩太郎氏。研究者としての夢を追い続け、気がつけば45歳になっていた前野氏は一念発起して婚活に励むものの、なぜかうまくいかない。そこでバッタ博士は、婚活という未知の問題に取り組むために研究者らしく結婚をモデル化して捉えようと試みた。※本稿は、昆虫学者の前野ウルド浩太郎『バッタ博士の異常な愛情恋愛と婚活の失敗学』（光文社）の一部を抜粋・編集した