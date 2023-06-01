ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、4月16日の放送にノンフィクション作家の常井健一が出演。水俣病が公式に確認されてから70年となる5月1日を前に、改めてどう考えるべき病気なのかを解説した。 常井健一「水俣病の話は昨年6月にもして。そのときは『水俣病は遺伝しません、