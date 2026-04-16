◇パ・リーグ西武1ー7オリックス（2026年4月16日京セラD）西武が今季初の同一カード3連敗を喫した。初勝利を狙う先発・菅井信也投手（22）が4回6安打3失点と試合をつくれず、チームは最下位に転落。西口文也監督（53）は「打たれることはあると思うけど、得点した次のイニングはしっかりして欲しかった」と険しい表情を浮かべた。4回に1死二塁からドラフト1位・小島大河捕手（22）の右前適時打で先制。幸先よくスタート