環境省によると、2025年度（2025年4月〜2026年3月）のクマの出没情報は5万359件。これまで最多だった2023年度（2万4348件）の倍以上となった。被害者数は238人で、うち13人が亡くなった。この“異常出没”に日本中が大騒ぎとなったが、2026年もすでに、クマの出没が相次いでいる。全国クマ出没マップ『クママップ』によると、4月16日現在、過去30日で766件のクマの目撃情報が寄せられている。福島県郡山市の市街地では、4月6