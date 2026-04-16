地域の店や家庭のアルバムに残る昭和の鹿児島の写真を集め、1冊の写真集にする取り組みが進んでいる。 江戸時代から続く和菓子店・明石屋の戦前の店舗や、天文館や鴨池動物園、城山遊楽園など懐かしい光景を今に伝える写真。アルバムをめくると懐かしい思い出もよみがえる。制作する出版社は、公式資料に残らない身近な暮らしの記憶を後世に伝えたいとしている。10月頃の出版を目指している。（詳し