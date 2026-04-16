4月11日より、タイトートイズから全国のアミューズメント施設に向け、「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みのモンスター「はぐれメタル」と「バブルスライム」をモチーフにしたPCマウスが順次展開されています。このうち、はぐれメタルといえば、倒せば莫大な経験値が得られるだけでなく、作品によっては低確率で仲間にすることができる大人気モンスターの一種。ファンにとって永遠のロマンとも言える存在を自らの手で捕獲