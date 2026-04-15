2025年12月に発売され、まるで本物のフルーツのような立体フォルムでSNSを席巻した「3Dアイス」。インフルエンサーたちがこぞって写真映えを楽しむ中、当時惜しくも手に入れられなかったという人も多いのではないでしょうか。そんな大人気アイスがひとくちサイズの詰め合わせとなって復活。マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4つの味が楽しめる「3Dフルーツポップス」として、4月14日より全国のセブン‐イレブンにて先行発売さ