SNSでバズった「3Dアイス」がひとくちサイズに　セブン先行発売の「3Dフルーツポップス」を正直レビュー

2025年12月に発売され、まるで本物のフルーツのような立体フォルムでSNSを席巻した「3Dアイス」。インフルエンサーたちがこぞって写真映えを楽しむ中、当時惜しくも手に入れられなかったという人も多いのではないでしょうか。

そんな大人気アイスがひとくちサイズの詰め合わせとなって復活。マンゴー、もも、ぶどう、いちごの4つの味が楽しめる「3Dフルーツポップス」として、4月14日より全国のセブン‐イレブンにて先行発売されています。

今度こそはと意気込み、近隣の店舗で無事に入手できた記者がさっそく実食レビューしてみたいと思います。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ 価格据え置きで4つの味が楽しめる良心的なアソート

今回登場した「3Dフルーツポップス」は、前作の「3Dアイス」を棒付きのひとくちサイズにアレンジしたアソートセットです。価格は税込537.84円。以前の3Dアイス1個分と同じ価格で4つのフレーバーを一挙に味わえる点は、非常に財布にやさしい価格設定です。

さっそくパッケージのふたを開けてみると、中にはコロンとしたフルーツアイスたちがギュッと詰め込まれていました。思わず写真を撮りたくなるかわいらしい立体的な形状は健在で、どれから食べようか迷ってしまうワクワク感があります。

■ チョココーティングなしのストレートなフルーツソルベ

まずは「いちご」を取り出して外観をチェックしてみます。昨年の3Dアイスはグラデーションがかったリアルな色合いでしたが、今回は頭からお尻まで1色で作られたシンプルなカラーリングへと変更されていました。

一口かじってみると、うん……味わいはいたってごく普通のフルーツソルベといった印象です。取り立てて絶賛するほどの驚きはないものの、フレッシュでなめらかなくちどけが無難においしい、誰もが親しめる仕上がりになっています。

また、前作の3Dアイスは外側がチョコレートでコーティングされており、パリパリとした食感も楽しめたはずですが……今回の3Dフルーツポップスにはチョココーティングがありません。そのほかのアイスに関しても同様で、果汁の風味をストレートに味わえる、よりシンプルなアイスとなっています。

個人的にはあのパリパリとしたチョココーティングの再現も期待していたところですが……人気の3Dアイスを「手軽に」「バラエティ豊かに」楽しめるという点では、今回のリニューアルも理にかなっていると言えるのかもしれません。

なにより、同じ価格で4個入りとなり、家族や友人とシェアしやすくなったのは嬉しい改善点。少しずつ色々な味を楽しみたい時や、ちょっとしたおやつタイムの彩りとして活躍してくれそうです。

本商品も予定数に達ししだい取り扱い終了となるそうなので、話題のフルーツアイスの魅力をいち早く体験したい方は、早めのチェックが推奨されます。

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026041506.html